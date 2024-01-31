Смартфон Poco F4 GT обновили до HyperOS

Компания Xiaomi начала распространение фирменной операционной системы HyperOS (на базе Android 14) для смартфона Poco F4 GT. Пока апдейт доступен лишь для участников программы бета-теста, но в ближайшие недели он выйдет и для остальных пользователей смартфона.

Напомним, что выпущенный почти два года назад Poco F4 GT изначально поставлялся с фирменной прошивкой MIUI на основе ОС Android 12. Смартфон также оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus, боковым дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной 120-Вт зарядки, системой охлаждения с двумя испарительными камерами площадью 4860 мм2, выдвижными магнитными клавишами-курками и четырьмя громкоговорителями.