Смартфон Poco F4 получит SoC Snapdragon 870

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне среднего уровня Poco F4, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870 (как и у предшественника), 6,3-дюймовую AMOLED-панель с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп, селфи-камеру с датчиком изображения на 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку 67-Вт проводной зарядки, 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную фирменную оболочку MIUI 13 на основе ОС Android 12.