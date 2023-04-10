Смартфон Poco F5 Pro показали на фото

В базе данных китайского регулятора FCC обнаружилась фотография смартфона Poco F5 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по снимку, перед нами клон выпущенного ранее в Китае Redmi K60.

Если так, то грядущую новинку оснастят оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором на 5500 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядки на 67 Вт и 30 Вт соответственно, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), AMOLED-экраном с разрешением 2К, яркостью до 1400 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, ИК-излучателем, адаптером Bluetooth 5.3 и Android 13 с прошивкой MIUI 14 «из коробки».
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