Смартфон Poco F5 получит экран AMOLED QHD

В базе IMEI обнаружились сведения о смартфоне Poco F5, который проходит под кодовым названием 23013PC75G. Пока сообщается о наличие AMOLED-дисплея с разрешением 3200:1440 пикселей (формат UWQHD), частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 кд/кв.м, а также топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. В качестве ориентировочной даты выхода указывается январь 2022 года. Ранее в сети появились некоторые характеристики модели Redmi K60. Некоторые источники утверждают, что Poco F5 – это международное название Redmi K60, однако приведенные параметры не совпадают с предыдущими утечками.