Смартфон Poco M2 Pro выпустили в Китае

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Poco M2 Pro, который был представлен на прошлой неделе в Индии. Аппарат оценен в 185 долларов за вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Новинку оснастили 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, предустановленной ОС Android 10 с оболочкой MIUI 11 и Poco Launcher, восьмиядерным процессором Snapdragon 720G, оперативной памятью LPDDR4x и флэш-памятью UFS 2.1, квадрокамерой с модулями на 48, 8, 5 и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, адаптером питания мощностью 33 Вт, модулями 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и 3,5 мм для разъемом наушников.