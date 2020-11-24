Смартфон Poco M3 будет стоить 150 евро

Уже сегодня будет представлен смартфон Poco M3, а между тем сетевые источники раскрыли его европейские цены. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 150-160 евро, а вариант с 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 170-180 евро.

По предварительным данным, аппарат получит 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340:1080 пикселей, 8-ядерную 11-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Adreno 610, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, многомодульную тыльную камеру с главным 48-Мп модулем, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев и батарею ёмкостью 6000 мАч.
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