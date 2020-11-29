Смартфон Poco M3 уже стал хитом продаж

Бренд Poco похвастался успехами недавно представленного смартфона Poco M3. Сообщается, что за первые полчаса с момента продаж было реализовано 70 000 экземпляров. Не последнюю роль в популярности новинки могли сыграть и скидки, об одной из которых мы писали пару дней назад.

Напомним, что при цене от 150 долларов аппарат оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, боковым дактилоскопом, предустановленной оболочкой MIUI 12 на базе Android 10, а также черной, синей и желтой расцветками.