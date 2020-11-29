Смартфон Poco M3 уже стал хитом продаж

Бренд Poco похвастался успехами недавно представленного смартфона Poco M3. Сообщается, что за первые полчаса с момента продаж было реализовано 70 000 экземпляров. Не последнюю роль в популярности новинки могли сыграть и скидки, об одной из которых мы писали пару дней назад.

Напомним, что при цене от 150 долларов аппарат оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, боковым дактилоскопом, предустановленной оболочкой MIUI 12 на базе Android 10, а также черной, синей и желтой расцветками.
Комментарии и отзывы Poco M3
Обзоры:
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Новости:
Флагман Xiaomi Mi Mix 5 получит подэкранную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о топовом смартфоне Xiaomi Mi Mix 5, который еще не был предст...
Xiaomi Mi 11 получит сверхширокоугольный модуль камеры на 48 Мп

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые подробности о камерах смартфона Xiaomi Mi 11...
Смартфон Redmi Note 9 Pro (5G) получил 120-Гц дисплей

Как и было обещано, компания Redmi представила смартфон Note 9 Pro, который оценен в 243 доллара за базов...
Обзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWSОбзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWS
Обзор Hyrule Warriors: Age of Calamity для Switch. Эпичные сражения в мире «Зельды»Обзор Hyrule Warriors: Age of Calamity для Switch. Эпичные сражения в мире «Зельды»
Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питанияОбзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питания
Лучший строительный фен. Bort BHG-2000FЛучший строительный фен. Bort BHG-2000F
Обзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSenseОбзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSense
Чип HiSilicon Kirin 9000 занял 1-е место...
Чип HiSilicon Kirin 9000 занял 1-е местоПроцессор HiSilicon Kirin 9000 возглавил список в тесте AI Benchmark. ...
AMD RX 6800 XT можно разогнать до 2,55 Г...
AMD RX 6800 XT можно разогнать до 2,55 ГПрактически все пользователи после покупки видеокарты занимаются разгоном графического процессора, так ка...
Патч 1.04 для ПК-версии Horizon Zero Daw...
Патч 1.04 для ПК-версии Horizon Zero DawGuerrilla Games продолжает работу над производительностью для ПК-версии Horizon Zero Dawn. Разработчиком ...
Ноутбук Acer Aspire 5 получит APU AMD Ry...
Ноутбук Acer Aspire 5 получит APU AMD RyНа сайте Acer обнаружились сведения о ноутбуке Acer Aspire 5, который построен на гибридном процессоре AM...
Новые беспроводные наушники премиум клас...
Новые беспроводные наушники премиум класДатский бренд Bang & Olufsen выпустил новые флагманские беспроводные наушники с активным шумоподавлением ...
Как выбрать подарок мужчине...
Как выбрать подарок мужчинеПодарки для м...
Представлена плата ASRock Rack ROMED4ID-...
Представлена плата ASRock Rack ROMED4ID-Компания ASRock Rack представила системную плату ROMED4ID-2T, которая предназначена для создания серверов...
Samsung Galaxy Z Fold 2 покажут на следу...
Samsung Galaxy Z Fold 2 покажут на следуКомпания Samsung на следующем мероприятии Samsung Unpacked Part 2, который состоится 1 сентября покажет с...
Планшет Lenovo Tab P11 получит SoC Snapd...
Планшет Lenovo Tab P11 получит SoC SnapdВ консоли Google Play обнаружились сведения о планшете Lenovo Tab P11 (номер модели TB-J606F) , выход кот...
Функция шумоподавления Google Meet появи...
Функция шумоподавления Google Meet появиФункция шумоподавления Google Meet, впервые появившаяся для веб-пользователей в G Suite Enterprise и G Su...
Линейку смартфонов Huawei Mate40 предста...
Линейку смартфонов Huawei Mate40 предстаКитайская компания Huawei готовится представить серию Mate40 ​​22 октября на онлайн презентации. Об этом ...
Amazfit GTS 2 Mini поступят в продажу 1 ...
Amazfit GTS 2 Mini поступят в продажу 1 Компания Huami официально подтвердила, что официально выпустит GTS 2 Mini 1 декабря 2020 года. ...
Обзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсоромОбзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсором
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Лучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair DryerЛучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer
Обзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкойОбзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкой
Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900KОбзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900K
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor