Смартфон Poco M4 5G получит SoC MediaTek Dimensity 700

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Poco M4 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит однокристальную систему MediaTek Dimensity 700 с восемью ядрами, работающими с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,58-дюймовый экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а также защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP52.

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