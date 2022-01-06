Смартфон Poco M4 выпустят в феврале

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Poco M4, который еще не был представлен официально. Устройству прочат тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп (сенсор OV64B40), сверширокоугольным модулем на 8 Мп (сенсор Sony IMX355) и вспомогательным модулем на 2 Мп (OV2A), экран с кадровой частотой 90 Гц, неназванную платформу MediaTek с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G) и предустановленную операционной систему Android 11 с фирменной прошивки MIUI 12.5. Что до дизайна смартфона, то он не будет отличаться от выпущенной в прошлом году модели Poco M4 Pro.