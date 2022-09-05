Представлен смартфон Poco M5

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco M5, которая оценена в Европе в 190, 210 и 230 евро за версии с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, ИК-излучателем, стереодинамиками, адаптером беспроводной связи, Bluetooth 5.3, пластиковым корпусом, размерами 164:76,1:8,9 мм, массой 201 грамм, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки.

Redmi K50 Extreme Champion Edition появился в продаже…
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам специального издания смартфона Redmi K50 Extreme Edition, к…
Смартфон Realme V20 5G оценен в 150 долларов…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью V20 5G, которая, несмотря на невысокую цену в 15…
Смартфон Xiaomi 12 Lite получил 108-Мп камеру …
Смартфон Xiaomi 12 Lite довольно неожиданно появился в продаже в Азербайджане. Его цена в этой стране сос…
4-дюймовый Cubot KingKong Mini2 Pro появился в продаже…
Компания Cubot выпустила в продажу защищенный смартфон KingKong Mini2 Pro, который обойдется первым покуп…
Топовая версия Xiaomi 12 Ultra получит 512 ГБ флэш-памяти…
В сети появились первые изображения нового флагмана компании Xiaomi. Речь идет о смартфоне Xiaomi 12 Ultr…
Просочилась дата выхода смартфона Google Pixel 7…
Компания Google уже анонсировала смартфоны серии Pixel 7, но дату релиза модели не сообщила. По словам из…
Смартфон LeTV Y2 Pro получил дизайн в стиле iPhone 13…
Компания LeTV пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Y2 Pro, который работает под управлением…
iPhone 13 Pro и Nothing Phone (1) сравнили на фото…
Известный информатор Бенджамин Гескин опубликовал сравнительные фотографии представленного вчера смартфон…
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor