Представлен смартфон Poco M5

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco M5, которая оценена в Европе в 190, 210 и 230 евро за версии с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, ИК-излучателем, стереодинамиками, адаптером беспроводной связи, Bluetooth 5.3, пластиковым корпусом, размерами 164:76,1:8,9 мм, массой 201 грамм, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки.