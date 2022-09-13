Смартфон Poco M5 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт продажам смартфона Poco M5, который был представлен на прошлой неделе. Пока новинка доступна для покупки в Индии по цене в 155 и 185 долларов за версии с 4/64 и 6/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм разъемом для наушников, ИК-излучателем, стереодинамиками, поддержкой Bluetooth 5.3, пластиковым корпусом, габаритами 164:76,1:8,9 мм, массой 201 грамм, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт быстрой зарядки.