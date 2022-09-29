Смартфон Poco M5 выходит в России со скидкой

Компания Xiaomi объявила, что смартфон Poco M5 появится в российской продаже 3 октября по рекомендованной цене в 15 и 17 тысяч рублей за версии с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ памяти соответственно. При этом, первые покупатели смогут приобрести новинки со скидкой за 13 и 15 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, ИК-излучателем, стереодинамиками, адаптером беспроводной связи, Bluetooth 5.3, пластиковым корпусом, размерами 164:76,1:8,9 мм, массой 201 грамм, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки.
iQOO 10 Pro показали на рендерах перед анонсом…
В сети появились изображения смартфонов iQOO 10 и iQOO 10 Pro, официальный релиз которых состоится завтра…
Стала известна цена доступного флагмана Redmi K50S …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о цене на смартфон Redmi K50S, который…
Xiaomi 12S Pro получит три новых режима камеры…
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Xiaomi 12S Pro, который будет представлен сегодня …
Samsung готовит четыре конфигурации Galaxy Z Fold 4…
Нет сомнений в том, что Galaxy Z Fold 4 готовится стать одним из самых горячих устройств, которые выйдут …
Смартфон Moto S30 Pro получил 144-Гц экран…
Помимо флагманского смартфона Moto X30 Pro сегодня компания Motorola представила менее продвинутую модель…
iPhone 13 Pro и Nothing Phone (1) сравнили на фото…
Известный информатор Бенджамин Гескин опубликовал сравнительные фотографии представленного вчера смартфон…
iPhone 14 Pro показали на рендере …
В сети появилось качественное изображение смартфона iPhone 14 Pro, созданное на основе многочисленных уте…
Смартфоны Honor 70 скоро выйдут в Европе…
Компания Honor готова к международным продажам смартфонов Honor 70, которые были выпущены в Китае еще в и…
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor