Смартфон Poco M5 выходит в России со скидкой

Компания Xiaomi объявила, что смартфон Poco M5 появится в российской продаже 3 октября по рекомендованной цене в 15 и 17 тысяч рублей за версии с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ памяти соответственно. При этом, первые покупатели смогут приобрести новинки со скидкой за 13 и 15 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, ИК-излучателем, стереодинамиками, адаптером беспроводной связи, Bluetooth 5.3, пластиковым корпусом, размерами 164:76,1:8,9 мм, массой 201 грамм, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки.