Смартфон Poco M5s получит 64-Мп камеру

В сети появились характеристики и рендеры смартфона Poco M5s, официальный релиз которого запланирован на 5 сентября. Сообщается, что аппарат оснастят 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G95, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Смартфон выйдет в черной, синей и белой расцветках, а также в конфигурациях на 4/64 ГБ и 4/128 ГБ памяти по цене в 230 евро и 250 евро соответственно.