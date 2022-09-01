Смартфон Poco M5s получит 64-Мп камеру

В сети появились характеристики и рендеры смартфона Poco M5s, официальный релиз которого запланирован на 5 сентября. Сообщается, что аппарат оснастят 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G95, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Смартфон выйдет в черной, синей и белой расцветках, а также в конфигурациях на 4/64 ГБ и 4/128 ГБ памяти по цене в 230 евро и 250 евро соответственно.

Motorola Razr 2022 Готовится к релизу…
Несколько дней назад мы сообщили, что Motorola отменила запуск Motorola Razr 2022 и X30 Pro, и в то время…
Смартфон OnePlus 10 показали на рендерах…
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 10, который еще не был представлен официал…
Xiaomi Smart Band 7 представили в Европе …
Компания Xiaomi выпустила в Европе умный браслет Xiaomi Mi Band 7, который вышел в Китае еще месяц назад.…
Комплект поставки Redmi K50 Extreme Champion Edition показал…
В сети появились качественные фотографии комплекта поставки смартфона Redmi K50 Extreme Champion Edition,…
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition появился в продаже…
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, который первым н…
Samsung Galaxy Z Fold4 прошел тест на прочность…
На популярном YouTube-канале JerryRigEverything появилось очередное видео, главным героем которого стал н…
Представлен смартфон Infinix Note 12 Pro 4G…
Ассортимент смартфонов бренда Infinix пополнился новой моделью - Note 12 Pro 4G. …
Смартфон Vivo T1 получил 44-Вт зарядку …
Компания Vivo объявила о скором выходе в России смартфонов серии «T», первым представителем которой стане…
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor