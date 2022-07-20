Смартфон Poco M5s засветился в базе IMEI

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон под названием Poco M5s. Он засветился в базе IMEI.

Стоит отметить, что почти все современные смартфоны Poco переименованы в Redmi, и M5s не станет исключением. Однако Poco M5s должен получить более свежую версию программного обеспечения.

Являясь клоном Redmi Note 10S, смартфон Poco M5s получит 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой кадров 60 Гц. Устройство основано на мобильной платформе MediaTek Helio G95. Что касается камеры, селфи-камера представлена 13-мп датчиком. Основная камера с датчиками разрешения 64, 8, 2 и 2 МП. Новинка будет иметь 4 ГБ и 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, защита IP53.
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в…
Начиная со второй половины осени 2021 года ценник на смартфоны Apple заметно вырос, связано это было с на…
Презентация новой линейки смартфонов Xiaomi 12S состоится 4 …
Компания Xiaomi офиально сообщила дату анонса новой линейки смартфонов Xiaomi 12S, в которую входят: Xiao…
Xiaomi Mi 11 Ultra подешевел до 535 долларов …
Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на топовый камерофон Xiaomi Mi 11 Ultra – на этот раз в рамк…
Samsung Galaxy Z Fold4 сохранит ёмкую батарею…
Сетевые источники раскрыли новые подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold4, который еще не …
Смартфон Hisense A9 с большим E Ink экраном дебютирует сегод…
Сегодня компания Hisense представит новый смартфон - Hisense A9. Судя по всему, A9 будет оснащен большим …
Realme Q5 Pro Gift Box Edition поступит в продажу в Китае…
В прошлом месяце Realme выпустила свой последний флагманский смартфон серии Q, который состоит из трех мо…
Starbucks выпускает ограниченную серию чехлов для Samsung Ga…
Samsung и Starbucks объявили о сотрудничестве для запуска ограниченной линейки уникальных чехлов для смар…
Apple прекращает выпуск iPod touch…
Сегодня Apple объявила о прекращении производства iPod touch, а вместе с ним и всей линейки iPod. iPod to…
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor