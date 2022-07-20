Смартфон Poco M5s засветился в базе IMEI

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон под названием Poco M5s. Он засветился в базе IMEI.

Стоит отметить, что почти все современные смартфоны Poco переименованы в Redmi, и M5s не станет исключением. Однако Poco M5s должен получить более свежую версию программного обеспечения.

Являясь клоном Redmi Note 10S, смартфон Poco M5s получит 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой кадров 60 Гц. Устройство основано на мобильной платформе MediaTek Helio G95. Что касается камеры, селфи-камера представлена 13-мп датчиком. Основная камера с датчиками разрешения 64, 8, 2 и 2 МП. Новинка будет иметь 4 ГБ и 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, защита IP53.