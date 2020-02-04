Смартфон Poco X2 представлен официально

2020-02-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Poco X2; [22]
Как и было обещано, сегодня в Индии был представлен смартфон Poco X2, пришедший на смену бестселлеру Poco F1. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 730G, системой жидкостного охлаждения, 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, игровым режимом Game Turbo 2.0, аккумулятором на 4500 мАч с 27-Вт зарядкой в комплекте, квадрокамерой с главным модулем на основе 64-Мп датчика Sony IMX686, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, а также модулями для размытия и макрофото.

Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 224 доллара, а вариант на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 280 долларов. Старт продаж Poco X2 намечен на 11 февраля.


Комментарии и отзывы Poco X2
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