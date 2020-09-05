Смартфон Poco X3 NFC будет стоить 230 долларов

Компания Xiaomi раскрыла некоторые сведения о смартфоне Poco X3 NFC, который будет представлен уже 7 сентября. В продажу новинка поступит уже 8 сентября по цене в 229 долларов за базовую версию. Также производитель подтвердил наличие дисплея с кадровой частотой 120 Гц, частоты считывания сенсора 240 Гц, восьмиядерной платформы Snapdragon 732G с функцией Snapdragon Elite Gaming и NFC. Также смартфон получит основную многомодульную тыльную камеру с главным датчиком разрешением 64 Мп, батарею емкостью 5160 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт и тепловую трубку в системе охлаждения LiquidCool 1.0 Plus.