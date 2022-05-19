Смартфон Poco X4 GT получит 144-Гц экран

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Poco X4 GT, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 8100 с тактовой частотой до 2,85 ГГц, графикой Mali-G610 MC6 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, селфи-камеру разрешением 20 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.