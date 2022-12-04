Смартфон Poco X5 Pro 5G получит OLED-экран

Один из заслуживающих доверия инсайдеров Йогеш Брар поделился подробностями о смартфоне Poco X5 Pro 5G (название китайского Poco X5 5G для глобального рынка), который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 6-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от влаги в соответствии со степенью IP53 и стереодинамиками.

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