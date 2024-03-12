Смартфон Poco X6 Neo получит яркий экран

Недавно компания Xiaomi объявила, что смартфон Poco X6 Neo будет официально представлен 13 марта в Индии. Сегодня производитель подтвердил некоторые характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат получит AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 5, корпусом толщиной 7,69 мм и сдвоенную основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп.

Предполагается, что смартфон также оснастят 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6080, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и боковым сканером отпечатков пальцев.
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