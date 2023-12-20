Смартфон Poco X6 Pro представят в январе

Профильное издание XiaomiUI сообщает, что презентация смартфона Poco X6 Pro состоится уже в конце января следующего года. В данный момент проходит тестирование глобальной версии HyperOS на этом устройстве. Если верить инсайдерам, перед нами международная версия выпущенного ранее Redmi K70E.

Последний оснащается производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300-Ultra, системой охлаждения с испарительной камерой на 5000 мм², предустановленной оболочкой Xiaomi Hyper OS, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешение 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 2160 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и ШИМ-затемнением 1920 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, модулем NFC, подэкранным дактилоскопом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом толщиной 8,05 мм и массой 198 граммов. Его цена в Китае составляет всего 280 долларов.