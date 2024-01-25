Смартфон Poco X6 вышел в России

Российские ритейлеры объявили о скором выходе смартфона Poco X6, который был представлен в начале года. Например, в «Ситилинке» новинка появится 1 февраля по цене в 29 тысяч и 32 тысячи рублей за версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 1800 нит, частотой обновления 120 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев и поддержкой Dolby Vision, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью, ОС Android 14 с фирменной оболочкой MIUI 14 и тремя гарантированными номерными обновлениями.
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