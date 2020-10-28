Смартфон Pocophone F1 обновили до MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную глобальную версию фирменной прошивки MIUI 12 для своего бестселлера Pocophone F1. Причем речь идет не о поэтапном, а полномасштабном обновлении для всех устройства. Оболочка MIUI 12 на основе Android 10 может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями. Помимо всех нововведений, прошивка несет в себе сентябрьский патч безопасности Android.