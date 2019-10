Итальянские пользователи популярного смартфона Xiaomi Pocophone F1 начали получать стабильную версию оболочки MIUI 11, которая основана на операционной системе Android 9 Pie. Прошивка весом 1,8 ГБ несет в себе новый интерфейс, пакеты приложений Mi Work и Mi Go, звуки, тёмную тему на системном уровне, обновлённый режим Always On Display и октябрьский патч безопасности. Дата выхода MIUI 11 на операционной системе Android 10 пока не сообщается.