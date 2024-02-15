Смартфон Polestar Phone получит 16 ГБ ОЗУ

В базе данных IMEI обнаружились сведения о смартфоне Polestar Phone, который еще не был представлен официально. Источники сообщают о наличии 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, от 12 до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти, а также 6,7-дюймового LTPO-экрана с очень узкими рамками по всему периметру. Судя по всему, новинка окажется немного переработанной копией Meizu 20. В этом нет ничего удивительного, ведь Meizu и Polestar принадлежат Geely-Volvo Group.

Напомним, что Meizu 20 оснащается 6,79-дюймовым 10-битным дисплеем LTPO AMOLED с частотой обновления до 120 Гц, разрешением 3192:1368 пикселей и пиковой яркостью 1850 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS и сенсор размером 1/1,56 дюйма), 12 Мп (телемодуль) и 12 Мп (сверхширик), датчиком dToF, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5x и флеш-памятью UFS 4.0.