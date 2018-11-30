Смартфон Porsche Design Huawei Mate 20 RS оценен в 140 тысяч рублей

2018-11-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Porsche Design Huawei Mate 20 RS; [112]
Компания Huawei объявила российскую цену премиального смартфона Porsche Design Huawei Mate 20 RS, который отличается от стандартной модели кожей с «гоночной» полосой на тыльной панели, 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Новинка выйдет в России 17 декабря по цене 139 990 рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Будет ли выпущена в России красная версия, пока не сообщается. В середине ноября Huawei запустила продажи стартовой партии Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Утверждается, что она была раскуплена за 10 минут.


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