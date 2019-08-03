Смартфон Purism Librem 5 и его функции

Смартфон Librem 5 будет работать исключительно с одной SIM-картой. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 3500 мАч. В качестве порта подключения используется USB Type-C.За производительность устройства будет отвечать четырёхъядерный процессор i.MX8M, работающий на частоте 1,5 ГГц. Графический ускоритель Vivante поддерживает Vulkan, OpenCL 1.2 и OpenGL/ES 3.1. Смартфон получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения посредством microSD-карты.В качестве дисплея разработчики планируют использовать 5,7-дюймовую матрицу с разрешением 1440 х 720 пикселей. Камер в смартфоне будет две: 8-мегапиксельный фронтальный сенсор и 13-мегапиксельный основной.Главной особенностью смартфона Librem 5 считается высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Основной платформой гаджета станет PureOS, использующая пакетную базу Debian и предлагающая адаптированный под небольшой дисплей и сенсорное управление интерфейс GNOME Shell. На программном уровне реализована возможность полного отключения микрофона, Wi-Fi, Bluetooth или камеры для обеспечения максимальной безопасности.Стоимость смартфона составит 699 долларов.