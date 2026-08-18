Смартфон REDMI M100 обойдется в 265 долларов

Компания Xiaomi объявила о выходе смартфона REDMI M100, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 7900 мАч. Новинку также оснастили 6,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 45-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок соответственно, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм аудиогнездом, интерфейсом USB Type-C, модулем NFC и RGB-подсветкой с эффектами. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 265 долларов за базовую конфигурацию.