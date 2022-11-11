Смартфон Realme 10 5G оценен в 180 долларов

Новинка характеризуется 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, батареей 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, интерфейсом USB-C, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0, слотом для карты microSD, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором, размерами 164,4:75,1:8,1 мм и массой 191 г. Смартфон оценен в 180 и 220 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.