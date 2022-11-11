Смартфон Realme 10 5G оценен в 180 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 10 5G, главным отличием которой от представленного недавно Realme 10 4G стала однокристальная система MediaTek Dimensity 700 5G вместо Helio G99.

Новинка характеризуется 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, батареей 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, интерфейсом USB-C, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0, слотом для карты microSD, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором, размерами 164,4:75,1:8,1 мм и массой 191 г. Смартфон оценен в 180 и 220 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Sony Xperia Ace IV получит 5,5-дюймовый экран…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о компактном смартфоне Sony Ace IV, который еще не был предста…
Смартфон Vivo X Fold+ получит камеру с оптикой Zeiss…
В сети появился тизер и подробности о складном смартфоне Vivo X Fold+, официальный релиз которого ожидает…
Представлен Red Magic 7S в очень богатой упаковке…
Китайским производителям довольно трудно продавать свои смартфоны в последнее время по вполне понятным пр…
Глобальная версия Moto Razr 2022 окажется очень дорогой…
Авторитетный информатор Роландт Квандт раскрыл европейскую цену складного смартфона Moto Razr 2022, котор…
В NVIDIA GeForce NOW теперь есть игры для смартфонов…
Есть просто шикарные новости для геймеров, которые предпочитают играть со своего смартфона в игры, которы…
Lenovo Legion Y70 появился в продаже…
Компания Lenovo выпустила в продажу геймерский смартфон Legion Y70, который оценен в 435 долларов за базо…
Xiaomi Civi 2 заказали уже 100 тысяч человек …
Вчера компания Xiaomi раскрыла дату официального релиза Xiaomi Civi 2, а уже сегодня появились первые дан…
Huawei Mate 50 получит OLED-экран с разрешением 1,5K…
Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о флагманском смартфоне Huawei Mate 50, официальная пре…
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor