Смартфон Realme 10 5G оценен в 180 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 10 5G, главным отличием которой от представленного недавно Realme 10 4G стала однокристальная система MediaTek Dimensity 700 5G вместо Helio G99.

Новинка характеризуется 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, батареей 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, интерфейсом USB-C, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0, слотом для карты microSD, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором, размерами 164,4:75,1:8,1 мм и массой 191 г. Смартфон оценен в 180 и 220 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.