Смартфон Realme 10 Pro+ засветился на фото

Сетевые инсайдеры опубликовали качественные фото смартфона Realme 10 Pro+, официальный релиз которого ожидается 17 ноября. Судя по снимкам, нас ждет уже привычный дизайн задней панели с двумя большими островами основной камеры. Впрочем, одна из главных особенностей устройства, передняя панель с очень тонкой нижней рамкой, не фото не демонстрируется.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, батареей ёмкостью 5000 мАч и массой всего в 173 грамма.

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