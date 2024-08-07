Смартфон Realme 13 4G представили официально

Сегодня был официально представлен новый смартфон под названием Realme 13 4G, который, как следует из названия, поддерживает только сотовую связь четвёртого поколения, то есть LTE, в отличие от Pro и Pro+, которые поддерживают сотовую связь пятого поколения 5G. Кроме того, вместо процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 в этом устройстве используется процессор Snapdragon 685, который, конечно, на порядок слабее и проще в плане характеристик и возможностей. Данный чип поставляется с семислойной системой охлаждения с испарительной камерой приличной площади, которая должна эффективно охлаждать процессор даже под нагрузками. Ещё смартфон получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой считывания касания 180 Гц.
Стоит отметить, что это 8-битная панель с 98% охватом цветового пространства DCI-P3, а яркость дисплея достигает отметки в 600 нит, но в определённых сценариях с HDR-контентом пиковая яркость может достигать отметки в 2000 нит. Дисплей даже оснащён встроенным сканером отпечатков пальцев и он также может измерять пульс пользователя, но за точность измерений в данном случае никто не ручается. На тыльной панели смартфона находится камера на 50 Мп, использующая сенсор Sony LYT-600, плюс Realme 13 4G оснащён аккумулятором ёмкостью 5,000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Довольно интересное устройство по разумной цене, которое заинтересует многих пользователей со всего мира.