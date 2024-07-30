Смартфон Realme 13 Pro оценили в 320 долларов

Компания Realme выпустила на индийский рынок смартфон Realme 13 Pro, который обойдется в 320, 345 и 380 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка оснащается 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 2000 нит и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, 9-слойной системой охлаждения, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LTY-600 с оптической стабилизацией), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной фирменной прошивкой Realme UI 5.0 на основе ОС Android 14.