Смартфон Realme 14 5G готов к выходу

В базе данных одного из регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Realme 14 5G, который в скором времени присоединится к ранее выпущенным моделям Realme 14 Pro, 14 Pro+, 14x и 14 Pro Lite 5G. Сертификатор подтвердил наличие конфигураций 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, корпуса в титановой, розовой и серебристой расцветках, аккумулятора с номинальной ёмкостью 5860 мАч и поддержки 45-Вт проводной быстрой зарядки.

Предполагается, что перед нами глобальная версия представленного пару недель назад Realme Neo7x с однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, системой жидкостного охлаждения VC на 6050 мм², 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, глобальной пиковой яркостью 1200 нит и частотой обновления 120 Гц, основной камерой разрешением 50 Мп и защитой от пыли и воды в соответствии со степенями (IP69, IP68 и IP66).