Смартфон Realme 16 5G получит защиту от воды

На сайте одного из вьетнамским магазинов обнаружились официальные изображения и характеристики смартфона Realme 16 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6400 Turbo с максимальной частотой 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, 6,57-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом AGC DT-Star D+, горизонтальный блок тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 60-Вт быстрой проводной зарядки, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и NFC, ИК-передатчик, интерфейс USB Type-C, корпус толщиной 8,1 мм и массой 183 грамма, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.

