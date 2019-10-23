Смартфон Realme 5 с квадрокамерой оценен в 13 тысяч рублей

Компания Realme выпустила в России смартфон Realme 5, который был может составить конкуренцию бестселлеру Redmi Note 7. До 28 октября аппарат будет стоить 11 990 рублей, а с 28 октября подорожает до 12 990 рублей. За эти деньги пользователь получит смартфон с 6,5 дюймовым дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерным процессором Snapdragon 665, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями на 12, 8, 2 и 2 МП, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 10 Вт, а также модулем NFC для бесконтактных платежей, которого нет в версиях для других стран. Среди доступных расцветок: фиолетовая и синяя.