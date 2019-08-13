Смартфон Realme 5 с пятью камерами будет стоить 125 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Realme 5 и Realme 5 Pro, официальная презентация которых состоится уже 20 августа. Сообщается, что первый будет стоить 125 долларов. Он получит дисплей с разрешением HD+, чипсет семейства Snapdragon 600 и, что самое главное, четверную основную камеру. Что до Realme 5 Pro, то ему прочат дисплей AMOLED с разрешением Full HD, шуструю восьмиядерную платформу Snapdragon 712 и цену в 180-200 долларов. Очевидно, что грядущие новинки нацелились на конкуренцию с Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.