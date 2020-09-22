Смартфон Realme 6s вышел в России

Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme 6s, который до 12 октября будет доступен по цене в 17 990 рублей. Далее новинка будет доступна за 19 990 рублей. Отметим, что российская версия отличается от европейской наличием модуля NFC для бесконтактных платежей.

Напомним, что новинка оснащается шустрым восьмиядерным процессором MediaTek Helio G90T, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, основной квадрокамерой с модулями разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, портом USB-C, сканером отпечатков пальцев на боковой кромке, модулем NFC, слотом для карт microSD, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч и поддержкой быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.