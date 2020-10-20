Смартфон Realme 7 выходит в России со скидкой

Компания Realme официально представила в России недорогой смартфон Realme 7, мировой дебют которого состоялся еще в начале сентября. Российская версия отличается от индийской наличием модуля NFC. Смартфон станет доступен для покупки 3 ноября по рекомендованной цене в 21 990 рублей за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, однако первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой за 19 990 рублей.

Напомним, что смартфон оснащается предустановленной ОС Android 10 с оболочкой Realme UI, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 480 кд/м2, врезанной в экран фронтальной камерой на 16 Мп, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G95, батареей на 5000 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт и дактилоскопом на боковой грани.