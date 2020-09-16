Смартфон Realme 7i показали на фото

Профильное издание Slahleaks поделилось фотографиями смартфона Realme 7i и его упаковки, подтверждающей некоторые характеристики этого еще не представленного устройства. Итак, аппарат получит прямоугольный блок основной камеры с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, а также вспомогательными модулями на 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, дисплей с разрешением 720:1600 пикселей и частотой обновления, сканер отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерную платформу Snapdragon 662 с тактовой частотой 2,0 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Официальный анонс смартфона ожидается уже 17 сентября.