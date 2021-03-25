Смартфон Realme 8 оценен в $206

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 8, который появится в продаже 26 марта по цене от 206 долларов. Новинку оснастили 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95 с частотой до 2,0 ГГц, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 11 с прошивкой Realme UI 2.0, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп, сцены, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 30 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, толщиной 7,99 мм и массой 177 г.