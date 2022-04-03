Смартфон Realme 9 4G готов к выходу

Что до характеристик грядущей новинки, ранее было объявлено о наличии главного модуля основной камеры разрешением 108-Мп. Причем модуль будет базироваться на новейшем датчике изображения Samsung ISOCELL HM6, который поглощает в два раза больше света, чем другой 108-Мп сенсор ISOCELL HM2. Последний, напомним, применяется в Realme 8 Pro. Также заявлены возможности сверхмасштабирования для более детализированных снимков. Смартфон также должен получить AMOLED-экран с кадровой частотой 90 Гц, 6 ГБ оперативной памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт.