Смартфон Realme 9 4G готов к выходу

Компания Realme объявила о том, что официальный релиз смартфона Realme 9 4G состоится в Индии 7 апреля этого года. Также в рамках презентации покажут модели Realme GT 2 Pro, Realme TV, Realme Buds Air 3.

Что до характеристик грядущей новинки, ранее было объявлено о наличии главного модуля основной камеры разрешением 108-Мп. Причем модуль будет базироваться на новейшем датчике изображения Samsung ISOCELL HM6, который поглощает в два раза больше света, чем другой 108-Мп сенсор ISOCELL HM2. Последний, напомним, применяется в Realme 8 Pro. Также заявлены возможности сверхмасштабирования для более детализированных снимков. Смартфон также должен получить AMOLED-экран с кадровой частотой 90 Гц, 6 ГБ оперативной памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт.