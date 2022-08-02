Смартфон Realme 9 4G оценен в 26 тысяч рублей

Сразу несколько российских ритейлеров начали продавать смартфон Realme 9 4G, который был представлен еще в апреле этого года. Сейчас новинка доступна по сниженной цене в 26 тысяч рублей за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Позже смартфон подорожает до 29 тысяч рублей.

Напомним, что новинка оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и подэкранным дактилоскопическим сенсором, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, основной камерой с главным модулем на основе 108-Мп сенсора Samsung ISOCELL HM6 оптического формата 1/1,67 дюйма, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и макро на 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, размерами 160,2:73,3:7,99 мм и массой 178 граммов, а также белой, черной и золотистой расцветками.

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