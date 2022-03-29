Смартфон Realme 9 4G получит 108-Мп камеру

На официальном сайте Realme появилась страница еще не представленного официально смартфона Realme 9 4G, что намекает на скорую презентацию устройства. По предварительным данным, аппарат получит 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт и основную многомодульную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп.

Ранее производитель выпустил модель Realme 9 5G SE c процессором Snapdragon 778G, 6,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD+, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп и селфи-камерой на 16 Мп.