Смартфон Realme 9 5G SE получил 144-Гц экран

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 9 5G SE, которая появится в индийской продаже 14 марта по цене от 260 до 300 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 778G, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, предустановленной фирменной оболочкой Realme UI 2.0 на базе ОС Android 11, 6,6-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц (шесть режимов от 30 Гц), частотой дискретизации касания 240 Гц, разрешением Full HD+ и яркостью 600 кд/м2, батареей на 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, подэкранным дактилоскопом, а также поддержкой Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.2.