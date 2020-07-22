Смартфон Realme C11 раскупили за две минуты

Бренд Realme отчитался о своих успехах на втором по величине рынке смартфонов. Появившийся в индийской продаже Realme C11 был раскуплен всего за две минуты. Объем стартовой партии составил 150 тысяч смартфонов! Не последнюю роль в таком успехе сыграла низкая цена устройства – 100 долларов.

Новинка оснащается новой восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 GPU, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 6,52-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, соотношением сторон 20:9 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3+, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, приёмником GPS/ГЛОНАСС/Beidou и предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой Realme UI.
Комментарии и отзывы Realme C11
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