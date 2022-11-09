Смартфон Realme C33 вышел в России

Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme C33, который оценен в 10 и 12 тысяч рублей за версии с 4/64 и 4/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Это цена для первых пользователей. Позже новинка подорожает до 14 и 15 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется предустановленной ОС Android 12 с фирменной прошивкой Realme UI S Edition, однокристальной системой Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,82 ГГц и графикой Mali-G57, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и яркостью 400 кд/м2, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 0,3 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездом для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт.