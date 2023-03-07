Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью C55, скопировав Dynamic Island из iPhone 14 Pro. Китайский производитель назвал данный элемент Mini Capsule. Новинку также оснастили однокристальной системой MediaTek Helio G88, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, двумя слотами для карт SIM, отдельным слотом для карты памяти microSD, размерами 165,6:75,9:7,9 мм и массой 190 граммов. Цена смартфона составляет 163 или 195 долларов в зависимости от версии.