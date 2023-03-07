Смартфон Realme C55 получил свой "Dynamic Island"

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью C55, скопировав Dynamic Island из iPhone 14 Pro. Китайский производитель назвал данный элемент Mini Capsule. Новинку также оснастили однокристальной системой MediaTek Helio G88, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, двумя слотами для карт SIM, отдельным слотом для карты памяти microSD, размерами 165,6:75,9:7,9 мм и массой 190 граммов. Цена смартфона составляет 163 или 195 долларов в зависимости от версии.

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