Смартфон Realme C65 5G получил SoC Dimensity 6300

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C65 5G, которая уже продается на дебютном индийском рынке по цене в 119, 131 и 137 долларов за версии с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, ОЗУ LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и динамической кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика Samsung JN1, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, адаптерами Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11 ac, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, корпусом с толщиной 7,89 мм и массой 190 грамм, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой Realme 5.0.