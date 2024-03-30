Смартфон Realme C65 готов к выходу

Компания Realme официально объявила, что смартфон Realme C65 будет представлен 4 апреля во Вьетнаме. Судя по тизеру, аппарат оснастят корпусом с плоской рамкой, боковым дактилоскопическим сенсором и вертикальным блоком основной камеры с тремя отдельными модулями. По предварительным данным, Realme C65 получит две расцветки, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 45-Вт проводной зарядки и основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп.

Выпущенный год назад Realme C55 характеризуется процессором MediaTek Helio G88, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.