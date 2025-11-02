Смартфон Realme C85 Pro оценен в 245 долларов

Компания Realme выпустила на дебютный вьетнамский рынок среднебюджетный смартфон Realme C85 Pro, который базируется на 6-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 610. Новинка также получила 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080:2344 точки, кадровой частотой 120 Гц и пиковой локальной яркостью 4000 нит, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, фирменную прошивку UI 6.0 на основе операционной системы Android 15, корпус толщиной 8,09 мм и массой 205 граммов, батарею Titan ёмкостью 7000 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки и поддержку NFC. Цена смартфона составляет эквивалент 245 и 270 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон POCO F8 Pro готов к выходу…
В базе данных сертификационного ведомства NBTC обнаружилось упоминание смартфона POCO F8 Pro, который еще…
HONOR Play10T с мощной батареей оценен в 140 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Play10T, которая основана на 6-нанометр…
Oppo представила топовый камерофон Find X9 Pro…
В Китае сейчас сезон анонсов флагманов на Android, и сегодня настала очередь Oppo. Компания представила м…
Опубликованы примеры фото с iQOO 15 …
Компания iQOO опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона iQOO 15. Снимки дем…
Redmi K90 Pro Max получит ёмкий аккумулятор…
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi K90 Pro Max, который будет представлен уже 2…
TSMC построит завод за 49 миллиардов долларов…
Практически подтверждено, что компания TSMC начнёт производство 2-нанометровых пластин к концу 2025 года,…
iPhone 17 Pro получит уменьшенную "пилюлю"…
Официальный релиз смартфонов серии iPhone 17 состоится уже сегодня, но инсайдеры продолжают делиться утеч…
iPhone 18 получит шестиканальную оперативную память…
Семейство смартфонов iPhone 18 запланировано к выходу в четвёртом квартале 2026 года, однако Apple уже ак…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor