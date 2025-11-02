Смартфон Realme C85 Pro оценен в 245 долларов

Компания Realme выпустила на дебютный вьетнамский рынок среднебюджетный смартфон Realme C85 Pro, который базируется на 6-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 610. Новинка также получила 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080:2344 точки, кадровой частотой 120 Гц и пиковой локальной яркостью 4000 нит, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, фирменную прошивку UI 6.0 на основе операционной системы Android 15, корпус толщиной 8,09 мм и массой 205 граммов, батарею Titan ёмкостью 7000 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки и поддержку NFC. Цена смартфона составляет эквивалент 245 и 270 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.