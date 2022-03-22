Смартфон Realme GT Neo 3 получил 150-Вт зарядку

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme GT Neo 3, который первым на рынке получил поддержку проводной зарядки мощностью 150 Вт. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2414:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, яркостью до 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, подэкранным дактилоскопом, крупной системой охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 188 г, а также предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0.

При этом смартфон выйдет в двух версиях: первая с батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой 150-Вт зарядки, а вторая с аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой 80-Вт зарядки. Первый вариант стоит 410 долларов за 8/256 ГБ памяти и 440 долларов за 12/256 ГБ, а второй – 315 долларов за 6/128 ГБ, 360 долларов за 8/128 ГБ и 410 долларов за 12/256 ГБ.